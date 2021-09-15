Осуждённая за госизмену из-за свадебных фото калининградка объявила в СИЗО сухую голодовку

Приговорённая к 13 годам колонии по делу о государственной измене калининградка Антонина Зимина объявила сухую голодовку, следует из её тюремного письма, которое публикует Znak.com.

Решение женщины обусловлено условиями её содержания в СИЗО: Зимина пишет, что в транзитной камере, куда её перевели, не работают оба туалета и течёт раковина. В знак солидарности с Зиминой о сухой голодовке объявили четыре её сокамерницы.

Администрация СИЗО, по словам женщины, ни на какие жалобы не реагирует.

"Прикрепили к заявлению двух тараканов, которых мы также просили потравить. [Через день] пришла опер, которая уговаривала сняться с голодовки за пачку сигарет", - сообщается в письме Зиминой.

Сейчас голодовку держит только сама Зимина. Новая сокамерница убедила остальных женщин отказаться, а на неё саму якобы оказывает давление, в том числе физическое.

Ранее отец Зиминой бил тревогу из-за того, что, как он утверждал, его дочь могут бить в СИЗО.

В конце 2020 года суд приговорил Зимину и её супруга Константина Антонца к 13 и 12,5 годам колонии по делу о госизмене. Процесс проходил в закрытом режиме. Сообщалось, что в основу дела легли события их свадьбы в 2015 году, на которой присутствовал бывший одноклассник Зиминой – сотрудник ФСБ, – и фотографии с ним.

По словам Константина Зимина, этот гость сам предметно информировал окружающих о месте своей занятости, раздавая визитки и охотно делая фото с собравшимися. В числе присутствовавших были родственники невесты, проживающие в Латвии.