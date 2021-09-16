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В Смольном назвали сроки перехода на регулярное отопление домов

фото ЗакС политика В Смольном назвали сроки перехода на регулярное отопление домов

Курирующий энергетический блок петербургский вице-губернатор Сергей Дрегваль обозначил сроки перехода на регулярное отопление жилых домов: по его словам, на постоянной основе тепло придёт в квартиры горожан в ближайшие дни.

Техническая готовность объектов теплоснабжения составляет 100%, констатировал Дрегваль.

Он уточнил, что регулярное отопление объявляется не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха составляет ниже +8 градусов.

"Судя по сегодняшней температуре воздуха и прогнозу метеорологов, переход на регулярное отопление произойдет в ближайшие дни", – поделился вице-губернатор в разговоре с "Петербургским дневником".

Теплоэнергетический комплекс Северной столицы был полностью готов к старту к 1 сентября — согласно графику, добавил Дрегваль.

"Всё идет в рамках нормативных сроков, сомнений в том, что к зиме будем готовы, у меня нет", – заключил чиновник.

Напомним, что периодическое протапливание петербургских домов стартовало в понедельник, 13 сентября.


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