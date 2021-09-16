           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:40

В Москве оштрафовали журналисток из-за пикетов против закона об иноагентах

фото ЗакС политика В Москве оштрафовали журналисток из-за пикетов против закона об иноагентах

Участие в столичных пикетах против активного применения законодательства об иноагентах обернулось для трех журналисток "Важных историй"* (Алеси Мароховской*, Ирины Долининой* и Полины Ужвак) штрафами по 10 тысяч рублей, передает "Новая газета". Характерно, что почти все они в индивидуальном качестве, как и их издание, состоят в реестре Минюста.

Женщины намерены оспаривать административное взыскание, назначенное по "митинговой" статье 20.2 КоАП.

Отметим, что до 15 июля реестр СМИ-иноагентов насчитывал всего 20 позиций. На сегодняшний день их уже 47.

*Минюст включил Алесю Мароховскую*, Ирину Долинину* и Полину Ужвак в реестр СМИ-иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости16 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru