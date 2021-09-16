В Москве оштрафовали журналисток из-за пикетов против закона об иноагентах

Участие в столичных пикетах против активного применения законодательства об иноагентах обернулось для трех журналисток "Важных историй"* (Алеси Мароховской*, Ирины Долининой* и Полины Ужвак) штрафами по 10 тысяч рублей, передает "Новая газета". Характерно, что почти все они в индивидуальном качестве, как и их издание, состоят в реестре Минюста.

Женщины намерены оспаривать административное взыскание, назначенное по "митинговой" статье 20.2 КоАП.

Отметим, что до 15 июля реестр СМИ-иноагентов насчитывал всего 20 позиций. На сегодняшний день их уже 47.

*Минюст включил Алесю Мароховскую*, Ирину Долинину* и Полину Ужвак в реестр СМИ-иноагентов