Единовременные выплаты перевели всем петербургским педагогам, включенным в списки

Петербургское правительство объявило о том, что всем педагогическим работникам, включенным в списки на получение единовременных выплат по 10 тысяч рублей, направили деньги. Помешать их получению, говорится в сообщении от пресс-службы Смольного, могла только та или иная техническая ошибка, например, неправильно указанные реквизиты. Чиновники обещают исправить все подобного рода ошибки до конца текущей недели.

Деньги должны были дойти до работников школ и детсадов, педагогов в учреждениях дополнительного и среднего профессионального образования, тренеров в спортивных учреждениях и секциях, а также до специалистов в медицинских и культурных учреждениях, занятых образованием детей.

Напомним, что о выплатах городским педагогам губернатор Александр Беглов объявил 30 августа: это случилось вскоре после того, как президент решил раздать деньги военным и пенсионерам.