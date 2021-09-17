Apple и Google удалили приложение "Навальный" из своих магазинов

Сервисы AppStore и Google Play удалили приложение "Навальный", обратили внимание соратники Алексея Навального.

ЗАКС.Ру также не нашел приложение в выдаче этих магазинов. При попытке найти его через поиск выдаются другие предложения.

Соратник Навального Иван Жданов опубликовал в Twitter ответ Apple из которого следует, что приложение удалено из-за признания ФБК* экстремистской организацией в России. Компания также указала, что, по версии Генпрокуратуры, с помощью приложения можно вмешиваться в выборы.