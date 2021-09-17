Apple и Google удалили приложение "Навальный" из своих магазинов

Сервисы AppStore и Google Play удалили приложение "Навальный", обратили внимание соратники Алексея Навального.
ЗАКС.Ру также не нашел приложение в выдаче этих магазинов. При попытке найти его через поиск выдаются другие предложения.
Соратник Навального Иван Жданов опубликовал в Twitter ответ Apple из которого следует, что приложение удалено из-за признания ФБК* экстремистской организацией в России. Компания также указала, что, по версии Генпрокуратуры, с помощью приложения можно вмешиваться в выборы.
Ранее РКН пригрозил Google и Apple многомиллионными штрафами в случае отказа удалять приложение "Навальный", которое связано с проектом "Умное голосование". Также регулятор требовал, чтобы сервисы не предоставляли российским пользователям обход блокировок этого приложения.
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.