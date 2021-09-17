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Новости 15:21

Суд отклонил жалобу Владимира Кара-Мурзы на бездействие СК в расследовании его отравлений

фото ЗакС политика Суд отклонил жалобу Владимира Кара-Мурзы на бездействие СК в расследовании его отравлений

Хамовнический суд Москвы отказался признать законной жалобу политика Владимира Кара-Мурзы на бездействие Следственного комитета при расследовании его отравления, передает "Интерфакс".

По словам представителя суда, Кара-Мурзе отказали в удовлетворении жалобы на решение СК не возбуждать уголовное дело о покушении на его убийство.

Кара-Мурза пережил два отравления: в 2015 и 2017 году. В 2021 году издания The Insider* и Bellingcat опубликовали расследование, из которого следует, что к отравлению могут быть причастны сотрудники ФСБ. Ту же группу людей считают замешанными в убийствах Тимура Куашева, Руслана Магомедрагимова и Никиты Исаева, а также в попытке отравления Алексея Навального и Дмития Быкова.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов


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