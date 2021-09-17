Беглов рассказал Путину о ситуации с коронавирусом, назвав ее "контролируемой"

На встрече с президентом Владимиром Путиным в режиме видеосвязи петербургский губернатор Александр Беглов поблагодарил его за субсидии, переданные городу из федерального центра на борьбу с пандемией коронавируса. Общий объем полученных средств на эти цели за полтора года он оценивает в 30 млрд рублей.

"Это позволило нам привлечь к борьбе с инфекцией 31 тыс. медработников, обеспечить их стимулирующими и страховыми выплатами, главное, средствами защиты, аппаратурой, а жителей — бесплатными лекарствами, гарантировать петербуржцам удобный и беспрепятственный доступ к вакцине", – гласит расшифровка его речи на сайте Кремля.

Именно благодаря федеральным деньгам, заметил Беглов, удалось модернизировать 87 поликлиник и ввести в строй три стационара-трансформера, которые способны принять в общей сложности тысячу инфекционных больных. В целом сегодняшнюю эпидемиологическую ситуацию в городе, несмотря на ежедневный рост заболеваемости в последнее время, губернатор охарактеризовал как "контролируемую".

"На сегодняшний день развернуты 5 163 инфекционные койки в 14 стационарах, свободных — 24% в соответствии с нормативом [Минздрава России], потому что просто [так] держать дополнительные койки — лучше мы их направим на лечение плановых больных", – рассудил Беглов.