"Фонтанка": Любовь Егорова и экс-чиновник Смольного Авдеев просят досрочно освободить фигуранта дела об убийстве Старовойтовой

Несколько общественных деятелей Петербурга подписали ходатайства за Михаила Глущенко, осужденного за убийство Галины Старовойтовой, перед рассмотрением дела о его -досрочном освобождении, пишет "Фонтанка.ру".

В числе подписавшихся - депутат Заксобрания Петербурга Любовь Егорова, бывший председатель комитета по физкультуре и спорту Юрий Авдеев, член совета при президенте по развитию физкультуры и спорта, бывший ректор университета Лесгафта Владимир Таймазов.

В ходатайстве за подписью деятелей перечисляются достоинства Глущенко и его заслуги в спорте. Заявлено, что он "своим примером дал старт многим будущим чемпионам, оказал огромное влияние на развитие детско-юношеского спорта, неоднократно выступал меценатом".

Также в Держинский суд поступило письмо за подписью гендиректора фирмы "Автокомплект+" Дениса Сергеева, который обязуется принять Глущенко на работу коммерческим директором с окладом 50 тысяч рублей. Издание пишет, что Глущенко в 1992 – 1993 годах замдиректора компании "Ависта" и владел долей холдинга "Норд", объединявшей мебельную фабрику, рестораны и ночной клуб. "Автокомплект+" — петербургский дистрибьютор завода "Террафриго", производящего рефрижераторы и кондиционеры для машин.

Глущенко осужден на 17 лет по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году как соучастник. Старовойтову застрелили в подъезде дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. Глущенко признал себя виновным. За организацию убийства осужден бывший прапорщик ГРУ Юрий Колчин на 20 лет колонии, а также исполнитель Виталий Акиншин – на 23,5 года колонии.