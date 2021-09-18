На УИК №152 задержали "карусельщиков"

Около 14:00 на территории участковой избирательной комиссии №152 были задержаны трое предполагаемых "карусельщиков", двоим из них удалось получить избирательный бюллетень. Их доставили в 30-й отдел полиции, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

— Кто-то заметил, что здесь группа подозрительных. Мы попросили сотрудников полиции проверить их данные и оказалось, что регистрации в этом округе у них нет, — рассказал ЗАКС.Ру депутат МО "Литейный округ" Сергей Трошин, который присутствовал при задержании.





Он отметил, что у лже-избирателей в паспорте была наклейка "Погосян", по которой, предположил Трошин, член комиссии мог определить "своих" избирателей. Якобы по этой метке карусельщики получили бюллетень.

Погосян — прошлая фамилия кандидатки в депутаты Законодательного собрания по избирательному округу №4 от ЛДПР Ольги Семёновой, главы МО "Остров Декабристов".

Кроме Трошина, в поимке вероятных нарушителей участвовали кандидат в депутаты Заксобрания от "Яблока" Дмитрий Анисимов и член ТИК №32 с правом решающего голоса Дмитрий Серёгин.

Председатель комиссии Олег Соколов называет случившиеся "технической ошибкой" со стороны оператора, который выдавал бюллетени.

— Я спрашиваю [у члена комиссии,] как так получилось. Говорит, что ей сказали квартиру и она на автомате начала искать по списку. Она двоим выдала, а третьей начала сверять. Смотрит в паспорт, говорит: "девушка, вы свободны".

Ранее в этот же день, 18 сентября, замглавы МО "Гавань" Сергей Кузин сообщал о других "карусельщиках" в Василеостровском районе, которые за день якобы смогли проголосовать на УИК №114 и №134, где обычно голосуют военнослужащие из близлежащих военных частей.

Константин Леньков