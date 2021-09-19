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Новости 17:09

РКН потребовал от Google удалить документы-дубликаты с именами кандидатов от "Умного голосования"

фото ЗакС политика РКН потребовал от Google удалить документы-дубликаты с именами кандидатов от "Умного голосования"

Соратники Алексея Навального сообщают, что Роскомнадзор потребовал от Google удаления гугл-доков-дубликатов, в которых содержатся рекомендации по кандидатам от "Умного голосования".

Накануне, 18 сентября, компания уже подчинялась требованию интернет-регулятора и "подчищала" документы с именами. Несмотря на это, соратники оппозиционера залили копии списков в новые док-файлы.

Днём ранее РКН обращался к YouTube и настаивал на удалении роликов команды Навального с рекомендациями УГ.

Кроме того, 17 сентября Telegram заблокировал бота "Умного голосования". Павел Дуров объяснил это запретом на агитацию во время выборов.


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