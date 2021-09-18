           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:21

Дуров заблокировал бот "Умного голосования" в Telegram, объяснив решение "днями тишины"

фото ЗакС политика Дуров заблокировал бот "Умного голосования" в Telegram, объяснив решение "днями тишины"

Незадолго до полуночи 17 сентября основатель Telegram Павел Дуров объявил, что принял решение заблокировать бот проекта Алексея Навального "Умное голосование". Решение он обосновал тем, что сейчас в России действуют "дни тишины", когда любая агитация за кандидатов запрещена.

"Так как предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые дни тишины — закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов. Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее — с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией. Надеюсь, все желающие получить дополнительную информацию о кандидатах смогли это сделать до начала выборов", - высказался Дуров.

Бот УГ не реагирует на любую попытку взаимодействовать с ним, сообщая лишь, что он "нарушает локальные законы".

В то же время в РФ ввели повсеместный бан проекта, он не работает даже через VPN.

При этом фальшивые боты "Умного голосования" Дуров решил не блокировать, при этом они выдают либо не тех кандидатов, либо просто собирают адреса пользователей.

Отметим, что российские власти не призывали Telegram к блокировке проекта.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости18 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru