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Суд оштрафовал еще четверых участников перформанса фанатов "Алисы" в Петербурге

фото ЗакС политика Суд оштрафовал еще четверых участников перформанса фанатов "Алисы" в Петербурге

Дзержинский суд Петербурга оштрафовал еще четверых человек после перфоманса в честь юбилея фанатского движения группы "Алиса" по статье о массовом пребывании граждан, сообщили представители судов.

Елисей Калинин, Вячеслав Терешин, Дмитрий Щербаков, Евгений Головин оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый по ч.1 ст.20.2.2 КоАП. Рассмотрение дела еще одного задержанного накануне отложили. Ранее суд оштрафовал также Сергея Северова и Дмитрия Зельгера.

Вечером 18 сентября участники фан-движения "Армия Алиса" устроили перфоманс на Дворцовой набережной в честь 30-летия объединения. Они жгли фаеры, скандировали название группы, строчки из песен и выходили на проезжую часть. Полицейские задержали семерых участников.

 


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