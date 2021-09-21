Арбитражный суд обязал "Собеседник" опровергнуть статью о горнолыжном курорте, который связывают с Путиным

Арбитражный суд Москвы обязал журнал "Собеседник" опровергнуть статью под заголовком "Путину накрыли "Лунную поляну": персональный курорт обошелся России примерно в 50 млрд" по иску "Роснефти", передает "Медиазона" со ссылкой на Центр защиты прав СМИ*

Иск удовлетворен частично. "Роснефть" требовала удалить шесть "спорных фрагментов" и взыскать с редакции "Собеседника" и журналиста Олега Ролдугина 500 млн рублей.

В статье речь шла о связях Владимира Путина с элитным горнолыжным курортом "Лунная поляна" в Адыгее. Его и раньше, еще в 2010-х годах, упоминали в СМИ как возможное место отдыха Путина. В статье указывалось, что курорт строился по заказу "Роснефти". Сейчас материал удален.

*Внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов.