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Выборы 2021

Новости 19:28

Галкину задержали у Горизбиркома

фото ЗакС политика Галкину задержали у Горизбиркома

Полиция задержала у здания Санкт-Петербургской избирательной комиссии кандидатку в депутаты Законодательного собрания Петербурга по округу № 21 Ольгу Галкину якобы за агитацию, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

После сотрудники МВД увели с собой еще троих человек, участвовавших в стихийной акции за честное подведение итогов выборов. Telegram-канал "Задержания Санкт-Петербург" сообщил, что помимо Галкиной в автозаки попали пять человек. Известны имена двоих: Петр Ильин Пётр и Андрей Швая.

Полиция начала задерживать участников собрания после того, как бывший член УИК №1662 с правом совещательного голоса Анастасия Федосеева попыталась прорваться в здание ГИК. Она утверждала, что была свидетелем фальсификаций на своем участке и ей необходимо попасть на заседание городской комиссии. 

В Горизбиркоме проходило заседание по рассмотрению жалобы Галкиной на действия участковых избирательных комиссий, которые, по ее словам, слишком долго доставляли бюллетени в ТИК и могли за это время подменить протоколы. 

По предварительным данным ГАС "Выборы", вечером 20 сентября Галкина лидировала в 21-м округе, но уже на следующий день ее обогнал кандидат от ЛДПР Андрей Малков, который шел четвертым. 

На заседание ТИК № 27 по утверждению результатов выборов не пустили членов избиркома и журналистов, якобы из-за дезинфекции здания администрации Московского района. 


Дополнение. Позже канал "Задержания Санкт-Петербург" уточнил, что всего задержали троих человек, в том числе Галкину.

Константин Леньков


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