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Выборы 2021

Новости 15:32

На заседания ТИК № 27 и 48 не пускают из-за "дезинфекции"

фото ЗакС политика На заседания ТИК № 27 и 48 не пускают из-за "дезинфекции"

В здание администрации Московского района, где 21 сентября должны были пройти итоговые заседания территориальных избиркомов №№ 27 и 48 не могут попасть члены этих комиссий и журналисты, передает корреспондент ЗАКС.Ру.  

Входная дверь закрыта на ключ. Находящиеся внутри охранники игнорируют звонки. Полицейские, дежурящие у входа, сообщили, что в здании проводится дезинфекция. 

На заседании должны утвердить итоги выборов в Законодательное собрание по 20-му и 21-му избирательным округам. В округе № 21 еще вечером 20 сентября, судя по данным ГАС "Выборы", лидировала кандидатка "Справедливой России — За правду" Ольга Галкина, но уже утром 21 сентября список возглавил представитель ЛДПР Андрей Малков, который ранее шел четвертым. 

Член ТИК № 48 с правом решающего голоса Анастасия Романова четыре раза попыталась дозвониться до председателя комиссии Анатоля Доилицина, но он сбрасывал звонки. 

Ранее Галкина рассказала ЗАКС.Ру, что результаты выборов в округе № 21 рискуют серьезно измениться из-за вероятных фальсификаций. По ее словам, некоторые УИК умышленно затягивали сроки доставки бюллетеней в ТИК. Галкина предположила, что за это время результаты голосования могли быть сфальсифицированы.

Константин Леньков, фото - Виктория Арефьева/SOTA


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