Галкина побеждает в 21-м округе, но допускает потерю лидерства

На выборах в депутаты Законодательного собрания по 21-му избирательному округу лидирует кандидатка от "Справедливой России - За правду" Ольга Галкина. По предварительным данным ГАС "Выборы" на 19:40 часов, за нее проголосовало 8 054 человека.

Представительница эсеров обгоняет кандидата от КПРФ Геннадия Денисова с отрывом в около 1,2 тысяч голосов. В разговоре с ЗАКС.Ру Галкина предположила, что ситуация может измениться в пользу кандидата от ЛДПР Андрея Малкова.

- Ситуация меняется прямо сейчас. На оставшиеся УИК, куда еще не привезли протоколы, там с диким отрывом лидирует Андрей Малков, который до этого занимал четвертое место, - заявила Галкина.

Она рассказала, что вместе с командой готовится к "борьбе". Она намерена пожаловаться на действия участковых избирательных комиссий, у которых дорога в территориальные избиркомы занимала, по словам кандидатки, около 12 часов. Она подозревает, что за это время с бюллетенями могли производиться незаконные действия.

- Мы не знаем, где в это время были бюллетени и что с ними делали. Мы считаем, этим могло быть нарушено волеизъявление граждан. По тем участкам, которые ввели данные только что, мы будем требовать отмены итогов голосования, - сообщила кандидатка.

Она не стала уточнять, какие именно УИК оказались самыми проблемными, но отметила, что на некоторых из них заметили резкий рост голосов за Малкова. Галкина добавила, что готовится к судам и подала жалобы в Центральный и Городской избиркомы, а также в правоохранительные органы. По ее мнению, городу необходимо сформировать практику по возбуждению уголовных дел за фальсификации на выборах.

В ночь с 19 на 20 сентября в администрации Московского района, пока следователи проводили проверку сообщений о переписи протоколов на выборах, произошел конфликт между Галкиной и кандидатом в депутаты Государственной думы Виталием Милоновым, которые упрекали друг друга в фальсификациях.

Ранее члены ТИК Московского района рассказали ЗАКС.Ру об участковых комиссиях, которые приехали сдавать документы только к вечеру 20 сентября. Пять избиркомов к тому моменту так и не появились для сдачи документов.

Константин Леньков