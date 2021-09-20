Галкина ударила Милонова в здании администрации Московского района

В администрации Московского района Петербурга, куда поздней ночью на 20 сентября вызвали полицию, Следственный комитет и прокуратуру из-за подозрений в переписывании выборных протоколов, повздорили кандидаты в депутаты.

Сразу несколько десятков человек скопились в административном здании. Среди них - члены избирательных комиссий и кандидаты в депутаты разного уровня от различных партий. Как рассказали ЗАКС.Ру очевидцы, звучали взаимные претензии и обвинения в том, что фальсификации якобы производились в интересах кандидата в депутаты ЗакСа по округу № 21 от ЛДПР Андрея Малкова.

При этом на стороне его оппонентов оказались как представители "Единой России", которую на выборах по этому округу представлял Никита Титенко, бывший помощник спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, так и "Справедливой России - За правду". Ее кандидат здесь - соратница оппозиционера Максима Резника Ольга Галкина.

По наблюдению очевидцев, оппоненты Малкова расположились на лестнице. Говорят, что таким образом они пытались заблокировать подвал, в котором могли совершаться махинации с избирательными документами.

Позже в администрацию прибыл единоросс и участник думских выборов по округу № 218 (включает в себя и Московский район) Виталий Милонов. Малков ранее работал его помощником. У Милонова вскоре случился словесный конфликт с Галкиной. Единоросс назвал оппозиционерку "предательницей Родины" и "навальнисткой", а она его - "говнюком".

Петербургские справедливороссы выложили в своем Telegram-канале две видеозаписи. На одной Милонов хватает Галкину за руку. На другой - она бьет его по щеке, услышав очередное оскорбление. Удар пришелся после того как единоросс сказал фразу "потому что я к проституткам так отношусь", кивнув в сторону Галкиной.

- Я не проститутка, понятно? - спросила кандидатка "Справедливой России", после удара.

- Навальная, - ответил Милонов. - Ты хочешь драку спровоцировать?

- А какого черта вы меня оскорбляете?

- Потому что нормальные женщины Навального не любят.

Милонов собрался уходить, но Галкина затронула тему его семьи. Он развернулся и парировал: "Как тебе не стыдно такие вещи говорить? Извинись немедленно. Тебя муж замуж не берет". Уже удаляясь с участка, Милонов снова потребовал у кандидатки от СР извиниться, на этот раз за то, что она "продала Родину Навальному".

- "Умное голосование" для проституток. Понятно? Поэтому проституткам очень нравится, - добавил единоросс. - А драку провоцировать не надо было. Я выше тебя, не стал тебе отвечать, потому что это реально низко и мерзко.

В шестом часу утра люди продолжали находиться внутри здания администрации.

Фото: скрин/"Справедливый Петербург"