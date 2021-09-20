В администрацию Московского района вызвали полицию из-за сообщения о переписанных протоколах

В ночь на 20 сентября в администрацию Московского района вызвали сотрудников полиции и Следственного комитета из-за сообщения о переписанных протоколах, сообщил ЗАКС.Ру кандидат в депутаты Законодательного собрания по 20-му округу Дмитрий Хорзов. В подвале администрации якобы проводили некие манипуляции с избирательной документацией.

- Начали появляться первые члены УИКов в администрации. В один из моментов, не знаю, в каком статусе, но один из представителей [кандидата в депутаты Заксобрания по 21-му округу от "Единой России" Никиты] Титенко, либо "Единой России" спустился вниз и видит, что, с его слов, там переписываются протоколы. Предполагаемые нарушители заблокировались в подвале, - рассказал Хорзов.

На место происшествия приехал представитель Горизбиркома. По словам Хорзова, в подвале были председатель УИК №1379, на котором во время выборов изображение с видеокамер пытались закрыть картонкой, Ангелина Колотвина и глава комиссии №1285 Елена Талапова. На вопросы о том, что они там делают, никто отвечать не стал.

Хорзов добавил, что Титенко вызвал на участок сотрудников прокуратуры и Следственного комитета. Сейчас в здание администрации никого не пускают. Сотрудников полиции внутри ожидают члены комиссий и кандидаты. В администрации видели членов комиссий, а также кандидатов в депутаты Заксобрания и Госдумы: Виталия Милонова, Ольгу Галкину, Кристину Черемных, Никиту Титенко и Андрея Малкова.

По словам Хорзова, бюллетени хранятся в подвале не первый год. Местные ТИК часто используют подвальное помещение для хранения бюллетеней на период выборов.

Константин Леньков