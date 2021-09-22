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Мэру Орла предъявили обвинение по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве дороги

фото ЗакС политика Мэру Орла предъявили обвинение по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве дороги

Следователи предъявили мэру Орла Юрию Парахину обвинения по делу о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями, передает "Интерфакс".

Парахина обвиняют в нарушении ч. 3 ст. 285 УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде. Также прокуратура совместно с налоговиками проводит проверку из-за дробления бизнеса организациями, аффилированными с Парахиным.

О возбуждении дела в отношении Парахина стало известно в мае 2021 года. Оно связано со строительством дороги в Орловском районе. Сам мэр заявлял, что при составлении сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц.


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