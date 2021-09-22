"Интерфакс": Госдума может собраться на первое заседание после выборов в начале октября

Первое заседание Госдумы восьмого созыва может состояться в начале октября, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в "Единой России".

По словам источника, в обсуждениях чаще всего фигурирует дата 7 октября. До этого "Интерфакс" писал, что вероятной датой первого пленарного заседания называли 29 сентября. То есть срок сдвигается на неделю.

Собеседник агентства отметил, что может потребоваться больше времени на распределение комитетов по квотам среди пяти партий, прошедших в Госдуму. Напомним, свыше необходимых 5% голосов набрали "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди".

Еще один источник сообщил, что временная рабочая группа депутатов по подготовке заседания может собраться в ближайшие несколько дней, а первое заседание состоится на рабочей неделе с 4 по 8 октября. Оба источника подчеркнули, что пока точных данных нет: в Думе ждут акта президента, который созовет первое заседание и поставит точку в вопросе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о начале работы палаты, говорил, что об этом будет объявлено позже, когда дата будут определена.

Согласно ст. 99 Конституции, Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания. Президент может созвать заседание нижней палаты парламента ранее этого срока.