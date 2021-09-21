"Интерфакс": Первое заседание Госдумы после выборов может состояться 29 сентября

Первое заседание Госдумы восьмого созыва может состояться уже 29 сентября, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства в "Единой России" эта дата "чаще всего упоминается". Он пояснил, что в любом случае заседание состоится до 1 октября, и для этого, по закону, нужен указ президента Владимира Путина.

Согласно ст. 99 Конституции, Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания. Президент может созвать заседание нижней палаты парламента ранее этого срока.

17 - 19 сентября прошли выборы в Госдуму. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, более необходимых для прохождения 5% набрали пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди".