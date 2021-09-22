Комитет Конгресса США одобрил введение санкций по "списку Навального"

Комитет по регламенту палаты представителей США одобрил законопроект, которым рекомендовано ввести санкции в отношении 35 россиян, которых обвинял в коррупции Алексей Навальный, документ опубликовал в Twitter конгрессмен Пол Массаро.

В этот список попали: бизнесмены Роман Абрамович, Андрей Костин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, премьер-министр Михаил Мишустин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Центризбиркома Элла Памфилова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Андрей Вайно, глава СК РФ Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, бывший генпрокурор Игорь Чайка, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, главный редактор RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев и другие лица.

20 августа три европейских издания опубликовали колонку Навального в годовщину его отравления. В ней Навальный рассуждал о необходимости санкций в отношении провластных олигархов.