В Госдуме узрели вмешательство в российские выборы и предложили ужесточить закон об иноагентах

Глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарёв узрел попытки "интервенции" в прошедшие выборы, в связи с чем предложил ужесточить законодательство об иноагентах и нежелательных организациях.

"Нами зафиксированы проведение иноагентами всякого рода агитации, тренингов по организации провокаций на избирательных участках, а также массовое распространение фейков о нарушениях на выборах. Это связано с тем, что при наличии запрета какой-либо ответственности за его несоблюдение не предусмотрено. Поэтому мы полагаем, что данный пробел необходимо устранить", - цитирует Пискарёва "Коммерсант".

Несмотря на попытки дестабилизировать электоральный процесс, институт выборов в РФ "выдержал испытание мощным прессингом извне", а само вмешательство лишь повысило интерес избирателей к происходящему, таким образом повысив явку, уверен глава думской комиссии.

При этом, заключил Пискарёв, России, по его мнению, всё равно не хватает инструментов для борьбы с внешними врагами страны, в связи с чем и следует сделать закон об иноагентах суровее.

Ранее о том, что "никакой отмены закона об иноагентах не будет" заявляла офицальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Редакции ряда СМИ, НКО и другие общественные организации ранее опубликовали петицию на Change.org, требуя отмены закона об иноагентах. Они указывали на то, что он противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека.