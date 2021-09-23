           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:28

В Госдуме узрели вмешательство в российские выборы и предложили ужесточить закон об иноагентах

фото ЗакС политика В Госдуме узрели вмешательство в российские выборы и предложили ужесточить закон об иноагентах

Глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарёв узрел попытки "интервенции" в прошедшие выборы, в связи с чем предложил ужесточить законодательство об иноагентах и нежелательных организациях. 

"Нами зафиксированы проведение иноагентами всякого рода агитации, тренингов по организации провокаций на избирательных участках, а также массовое распространение фейков о нарушениях на выборах. Это связано с тем, что при наличии запрета какой-либо ответственности за его несоблюдение не предусмотрено. Поэтому мы полагаем, что данный пробел необходимо устранить", - цитирует Пискарёва "Коммерсант".

Несмотря на попытки дестабилизировать электоральный процесс, институт выборов в РФ "выдержал испытание мощным прессингом извне", а само вмешательство лишь повысило интерес избирателей к происходящему, таким образом повысив явку, уверен глава думской комиссии.

При этом, заключил Пискарёв, России, по его мнению, всё равно не хватает инструментов для борьбы с внешними врагами страны, в связи с чем и следует сделать закон об иноагентах суровее.

Ранее о том, что "никакой отмены закона об иноагентах не будет" заявляла офицальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Редакции ряда СМИ, НКО и другие общественные организации ранее опубликовали петицию на Change.org, требуя отмены закона об иноагентах. Они указывали на то, что он противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости23 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru