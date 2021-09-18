Захарова: Отмены закона об иноагентах в России никакой не будет

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что закон об иноагентах в России отменять не будут, передает ТАСС.

"Отмены закона об иноагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны", - заявила Захарова.

Редакции ряда СМИ, НКО и другие общественные организации ранее опубликовали петицию на Change.org, требуя отмены закона об иноагентах. Они указывали на то, что он противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека. Внесенные в реестры оказываются под угрозой уголовной ответственности, к которой могут привести малейшие нарушения, многие организации вынуждены прекратить деятельность, другие живут под риском проверок и принудительной ликвидации, при этом законодательство продолжает ужесточаться.

В реестре СМИ-иноагентов пока 47 пунктов. 27 августа редакции ряда российских изданий опубликовали заявления на имя президента Владимира Путина и других лиц из руководства страны с требованием прекратить кампанию по давлению на независимую журналистику в России. Они указали на необходимость прекратить вносить СМИ и журналистов в реестр иноагентов, призвали расследовать случаи избиения сотрудников изданий и преследования после митингов, а также прекратить уголовное дело в отношении бывшего корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова. Также редакции предложили 12 поправок в закон об иноагентах.