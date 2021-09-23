ЕСПЧ коммуницировал жалобу супругов Хомских, которых хотели лишить родительских прав из-за участия в митинге

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу супругов Елены и Петра Хомских, которых в России хотели лишить родительских прав из-за участия в митинге оппозиции в 2019 году, информирует "Апология протеста".

Супруги Хомские пришли на протестную демонстрацию, прошедшую 3 августа 2019 года в Москве, со своими детьми. Несмотря на то, что акция была мирной, уже 9 августа прокуратура обратилась с иском в суд, требуя лишить их родительских прав.

"Прокурор посчитал, что заявители подвергли опасности жизни детей, умышленно допустив их присутствие среди большого количества агрессивных участников митинга и сотрудников правоохранительных органов, использовавших против таких участников специальные средства защиты", - указывалось в материалах дела Хомских.

Позднее суды ни первой, ни вышестоящих инстанций, впрочем, удовлетворять прошение гособвинителя не стали.

ЕСПЧ озадачил российские власти следующими вопросами:

Является ли решение Никулинского районного суда Москвы, в котором супругам вынесено предупреждение, вмешательством в частную жизнь и свободу собраний семьи Хомских?

Если это так, было ли вмешательство совместимо с требованиями статей 8 и 11 Конвенции, а именно:

Предусмотрено ли такое вмешательство законом? Отвечают ли соответствующие законы и подзаконные акты требованиям "качества закона" и достаточно ли они точны и предсказуемы в их применении? Предоставляют ли они достаточные гарантии защиты от произвола?

Преследовало ли вмешательство законную цель?

Были ли необходимы подобные меры в демократическом обществе?

Отвечают ли соответствующие законы и подзаконные акты требованиям "качества закона" и достаточно ли они точны и предсказуемы в их применении? Предоставляют ли они достаточные гарантии защиты от произвола?

Интересы семьи в Страсбургском суде представляет адвокат "Апологии протеста" Татьяна Сустина.