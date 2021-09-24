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Новости 10:54

Двое полицейских потребовали у активиста по 100 тысяч рублей за оскорбивший их плакат

фото ЗакС политика Двое полицейских потребовали у активиста по 100 тысяч рублей за оскорбивший их плакат

Старший сержант полиции Григорий Болдырев и сержант Александр Мельников 23 сентября подали гражданские иски с требованием взыскать с петербургского активиста Павла Иванкина по 100 тысяч рублей за оскорбивший их плакат, с которым он вышел к Гостиному двору в январе 2021 года, сообщил ЗАКС.Ру сам ответчик. 

В иске сказано, что, кроме плаката, силовиков оскорбили грубые выражения, которые пикетчик позволил себе высказать в адрес сотрудников полиции во время задержания. 

"Мне был причинен моральный вред, выразившийся в нравственном страдании, психическом переживании, возникшем в связи с нанесенным публичным оскорблением, не имеющим под собой никаких оснований, чувстве несправедливого унижения чести как сотрудника органов внутренних дел, так и человеческого достоинства", — говорится в исковом заявлении. 

На "оскорбительном" плакате Иванкина был размещен текст с кратким сравнением предположительно сотрудников полиции и отходов жизнедеятельности человека. За тот же плакат в январе 2021 года в отношении Иванкина возбудили уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года. 

В разговоре с ЗАКС.Ру обвиняемый предположил, что денежную компенсацию могут потребовать еще трое силовиков, которые также проходят по уголовному делу в качестве потерпевших. 

Ранее, летом 2019 года, лингвистическая экспертиза по делу об оскорблении сотрудника полиции в отношении екатеринбуржца Станислава Мельниченко установила, что обращение в адрес сотрудника полиции, подобное употребленному на плакате Иванкина, не несет в себе признаков неприличной формы выражения. Позже Мельниченко назначили полгода исправительных работ.

Константин Леньков


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