Песков: Политическая сатира не должна переходить в сферу оскорблений

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков высказался о свободе политической сатиры в России, в контексте преследования создателей популярных шуточных роликов про придуманного дальневосточного политика Виталия Наливкина.

"Если она (сатира - приим ЗАКС.Ру) остается политической сатирой и если это не переходит грань и не входит в сферу оскорблений представителей власти или политических сил, их унижения и так далее, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-то ответственность за это. Но мы знаем, что в законе есть положения, которые вменяют ответственность как раз за переход этой грани", - цитирует его позицию ТАСС.

При этом, по его признанию, грань "очень тонкая", а потому каждый случай требует отдельного тщательного разбирательства. Что касается творчества, посвященного Виталию Наливкину, то в руководстве РФ, отметил Песков, об этих скетчах ничего не знают.

Накануне в Уссурийске арестовали на 10 суток героиню сатирических роликов, в которых рассказывается о деятельности вымышленного чиновника Виталия Наливкина. Женщине, которая играет "официального представителя СК Марину Вульф", вменили повторное несоблюдение административных ограничений лицом, в отношении которого был установлен надзор (ч. 3 ст. 19.24 КоАП). Кроме того, суд счел, что на видео она незаконно носит форму.