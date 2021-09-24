Маршруты общественного транспорта в центре Петербурга изменятся из-за велогонки 26 сентября

В центре Петербурга изменятся маршруты общественного транспорта из-за велопробега La Strada, сообщили в комитете по транспорту.

26 сентября с 7:00 до 13:00 будут изменены маршруты автобусов №№ 1, 6, 7, 10, 14, 24, 46, 47, 49, 54, 74, 128, 136, 191, троллейбусов №№ 1, 7, 9, 10, 11, 31 и трамваев №№ 3, 6, 40. В Смольном напомнили, что на это время будет закрыто движение транспорта по Петровскому проспекту, проспекту Добролюбова, Тучкову мосту, Биржевому мосту, Дворцовому мосту, Троицкому мосту, Университетской набережной, Дворцовому проезду, Дворцовой набережной, Воскресенской набережной, Смольной набережной.

26 сентября будет масштабно перекрыто движение на Петроградской стороне, в дельте Невы, Васильевском острове, Дворцовой площади, набережной Фонтанки и других частях центра города. Подробно обо всех ограничениях в этот день - в материале ЗАКС.Ру.