Получившие мандаты чиновники Смольного ушли со своих постов

В Петербурге лишились полномочий высокопоставленные чиновники Смольного, которые одержали победу на прошедших выборах и стали замещать выборные должности.

Вице-губернаторами, распоряжением главы города Александром Беглова, перестали быть Николай Бондаренко, курировавший благоустройство, и Александр Бельский, курировавший внутреннюю политику города.

С госдолжностью также расстались глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков, глава администрации Приморского района Николай Цед и глава Выборгского района Валерий Гарнец.

Из всех перечисленных фигур в Госдуму прошел только Николай Цед, остальные займутся законотворчеством в Мариинском дворце.