С начала года в Петербурге побывало около трех миллионов туристов

Участники XVIII съезда Российского союза туриндустрии сообщили собравшимся о том, что в течение второго по счету года пандемии и сопутствующих ей ограничений Петербург сумели посетить почти 3 млн туристов, передает телеканал "Санкт-Петербург". На съезде страну представляли отраслевые специалисты из более 40 регионов. Представители городского туристско-информационного бюро и координационного центра научно-технических и образовательных программ подписали соглашение, призванное улучшить условия для пребывания в мегаполисе российских и зарубежных абитуриентов

"Для вузов – это новый приток студентов из России и из-за рубежа, потому что у российской туриндустрии около 30 представительств в разных регионах Европы и мира", - отметил глава комитета по туризму Смольного Сергей Корнеев.

Отметим, что одним из крупнейших событий стали матчи перенесенного футбольного турнира Евро-2020. По оценке ВТБ, гости города, приехавшие на время чемпионата Европы в Петербург, потратили свыше 1,5 млрд рублей.