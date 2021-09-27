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Явлинский попал в больницу

фото ЗакС политика Явлинский попал в больницу

Основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем, сообщил Mash утром 27 сентября. 

Врачи диагностировали у 69-летнего политика нарушение сердечного ритма. Его состояние оценивают как среднетяжелое. 

По данным издания, в ночь с 25 на 26 сентября Явлинский обратился к медикам из-за тяжести в груди и учащенного сердцебиения. Он также испытывал трудности при дыхании. Лидер "Яблока" самостоятельно приехал в московскую больницу, уточнил Пятый канал

Получить оперативный комментарий в пресс-службе партии ЗАКС.Ру не удалось. Позже там подтвердили, что Явлинский находится в одной из московских больниц.

"Сейчас он чувствует себя удовлетворительно. Врачи делают все необходимое. Некоторое время он будет оставаться под наблюдением врачей", - сообщил пресс-секретарь политика Игорь Яковлев. 

Константин Леньков


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