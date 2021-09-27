           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:25

Организатор восхождения на Эльбрус, при котором погибли пять человек, написал явку с повинной

фото ЗакС политика Организатор восхождения на Эльбрус, при котором погибли пять человек, написал явку с повинной

В Кабардино-Балкарии задержали подозреваемого по делу о гибели альпинистов на горе Эльбрус, сообщили в местном управлении СК РФ.

Организатор восхождения группы во время допроса написал явку с повинной и дал подробные признательные показания, отметили в СК. В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания меры пресечения.

СК расследует дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть  двух и более лиц). Его возбудили после того, как при восхождении группы на Эльбрус в сентябре погибли пять человек от переохлаждения. Они оказались в условиях пурги, плохой видимости и мороза ниже -20 градусов. В группе были несколько человек из Петербурга.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости27 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru