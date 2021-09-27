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Новости 17:15

Генпрокуратура признала нежелательной организацией Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами

фото ЗакС политика Генпрокуратура признала нежелательной организацией Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами

Генпрокуратура объявила о признании организации Европейская сеть организаций наблюдения за выборами* нежелательной на территории России.

Как и в других подобных случаях, поводом для принятия решения в ведомстве указали, что деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". В чем эта угроза выражается, не уточняется.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательными две религиозные организации из США, связанные с сайентологами.

*признана нежелательной организацией на территории РФ


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