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Новости 17:54

Елизаветинская больница получит почти 300 млн рублей на покупку нового оборудования

фото ЗакС политика Елизаветинская больница получит почти 300 млн рублей на покупку нового оборудования

Городская больницы Святой Елизаветы получит субсидию в 298,3 млн рублей из резервного фонда Смольного, соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов

Эти деньги направят на закупку и монтаж компьютерного томографа, четырёх рентгеновских аппаратов, двух эндоскопических стоек и пяти аппаратов для наркоза. В Смольном ожидают, что это позволит непрерывно оказывать экстренную медицинскую помощь и исключить внештатные ситуации. К тому же цифровое оборудование позволит подключить рентгеновские аппараты к единой системе архивации и передачи изображений.

Беглов заявил, что Елизаветинская больница во время эпидемии коронавируса продолжала работать по основному профилю, принимая плановых больных, и нагрузка на нее существенно возросла из-за перепрофилирования других клиник.

В июле в Елизаветинской больнице вспыхнул пожар, никто не пострадал. Загорелся 15-летний аппарат компьютерной томографии: главврач больницы рассказывал, что в день на аппарате выполнялось до 200 КТ.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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