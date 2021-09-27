Смольный не разрешил шествие по Невскому проспекту с требованием пересчитать голоса на участках округа № 21

Член участковой избирательной комиссии № 1336 (Московский район Петербурга) Владимир Пирогов уведомил комитет по вопросам законности о намерении провести шествие по Невскому проспекту, но 27 сентября получил отказ.

- Мне позвонили по телефону, сказали, что в проведении отказано, - сообщил ЗАКС.РУ Пирогов. - Было два основания: это запрет на проведение массовых мероприятий в Петербурге и то, что я подал заявление впритык, то есть за неделю.

Акция планировалась на воскресенье, 3 октября. Она была рассчитана на 100 человек. Пирогов указал в заявке, что хочет потребовать на ней пересчета голосов в некоторых УИК, находящихся в ведении ТИК № 48.

Эта комиссия отвечала за выборы в Заксобрание Петербурга по округу № 21. Там после лидерства оппозиционерки Ольги Галкиной победу внезапно одержал кандидат от ЛДПР Андрей Малков, изначально шедший четвертым. При этом несколько участков долго не могли отчитаться перед ТИК, а затем продемонстрировали аномальные результаты Малкова. Так, "Наблюдатели Петербурга" опубликовали видео, на котором члены УИК № 1348 заносили в увеличенную форму протокола число 70 напротив фамилии кандидата от ЛДПР. Однако в дальнейшем, судя по информации в ГАС "Выборы", ему насчитали 527 голосов.