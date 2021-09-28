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Суд прекратил уголовное дело топ-менеджера "Водоканала Петербурга" о присвоенных премиях

фото ЗакС политика Суд прекратил уголовное дело топ-менеджера "Водоканала Петербурга" о присвоенных премиях

Московский райсуд Северной столицы решил прекратить уголовное дело директора филиала Центра реализации инвестиционных программ ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Максима Кузнецова, которого ранее заподозрили в присвоении премий своих подчинённых на сумму около 6 млн рублей, информирует объединённая пресс-служба судебных инстанций города.

По версии следствия, будучи топ-менеджером обозначенной структуры, Кузнецов, "не намереваясь поощрять сотрудников филиала, а планируя организовать перечисление им денежных средств в виде премий с целью их последующего изъятия и обращения в свою пользу, через подчиненных ему лиц: составил список сотрудников, которым необходимо перечислить премии, сообщил сотрудникам о получении премии и необходимости перевода денежных средств в наличную форму с дальнейшей передачей Кузнецову".

Как итог, на счета Кузнецова поступила сумма 5 984 988 рублей.

В ходе расследования судом обстоятельств произошедшего потерпевшая сторона сама ходатайствовала о прекращении уголовного делопроизводства ввиду примирения сторон, так как Кузнецов самовольно вернул все "заимствованные" им деньги.

Топ-менеджера "Водоканала" подозревали в ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). На время суда и следствия он находился под подпиской о невыезде.


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