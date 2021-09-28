В Совфеде поведали о том, когда будет принят закон об "обнулении" сроков губернаторов

Несколько законопроектов, реформирующих власть "на местах", в том числе — предусматривающий возможность для губернаторов избираться на более чем два срока подряд, вероятнее всего, будут приняты уже до конца текущего года. Соответствующие данные озвучил руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, который, по совместительству, является соавтором инициативы.

"Профильные комитеты Совета Федерации уже начали работу с законопроектом. Рассчитываем, что законопроект будет принят до конца осенней сессии", — цитирует Клишаса РИА "Новости".

Кроме снятия запрета на пребывание "начальником" региона в течение двух сроков подряд, ещё один законопроект предполагает переименование должностей губернаторов в "глав субъектов РФ". Кроме того, документ расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов ввиду утраты доверия президента РФ.