Депутатам Заксобрания Петербурга вручили мандаты нового созыва

В Ротонде Мариинского дворца во вторник, 28 сентября, глава Горизбиркома Петербурга Наталья Чечина торжественно вручила удостоверения депутатам седьмого созыва Законодательного собрания.
На мероприятии присутствовали 48 парламентариев. Корочки каждому выдавали поочередно. Громче всего присутствовавшие аплодировали после объявления имен бывшего вице-губернатора Александра Бельского, дочери спикера шестого созыва ЗакСа Вячеслава Макарова Марины Макаровой и депутата прошлого созыва Дениса Четырбока.
Единоросс Игорь Высоцкий за своим удостоверением прошел строевым шагом. Получив мандат, он заявил: "Служу Санкт-Петербургу".
Депутат от "Яблока" Борис Вишневский после вручения удостоверения что-то долго говорил Чечиной.
Не посетили церемонию депутаты Александр Рассудов (КПРФ) и Елена Рахова ("Единая Россия").