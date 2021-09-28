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Новости 16:26

Зюганов назвал "уголовным преступлением" блокирование приемной депутата от КПРФ

фото ЗакС политика Зюганов назвал "уголовным преступлением" блокирование приемной депутата от КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "уголовным преступлением" ситуацию  с блокированием полицией общественной приемной первого вице-спикера Госдумы седьмого созыва Ивана Мельникова, передает ТАСС.

"Это приемная Мельникова, первого заместителя председателя Государственной думы, поэтому те, кто атаковал эту приемную, должны понимать, что они совершают уголовное преступление. Это совершенно недопустимо. Мы примем все необходимые меры", - сказал Зюганов.

По словам политика, он на днях обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву из-за нарушения прав кандидатов в депутаты от КПРФ, и тот "обещал разобраться по каждому факту".

"Московских полицейских прошу успокоиться и не тревожить наших кандидатов в депутаты и депутатов, это грубое нарушение закона", - подчеркнул Зюганов.

Утром 28 сентября полицейские заблокировали приемную Мельникова: там хранятся документы партии, касающиеся ее претензий к электронному голосованию, результаты которого коммунисты считают незаконными. Также полиция заблокировала выходы из здания, где расположена юридическая служба столичного горкома КПРФ.

Накануне, 27 сентября, в суд был подан первый иск от КПРФ, в котором оспариваются итоги выборов в Госдуму.

фото: kremlin.ru


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