Суд в Москве получил первый иск от КПРФ об оспаривании итогов голосования на выборах в Госдуму

Пресненский суд Москвы получил исковое заявление кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Михаила Лобанова с требованием отменить итоги выборов по Кунцевскому одномандатному избирательному округу № 197 на избирательном участке № 5002, сообщили представители московских судов.

На этом участке Лобанов соперничал с телеведущим канала "Россия 1" Евгением Поповым, который шел от "Единой России". Отметим, Мосгоризбирком в конце августа указывал, что Попов не задекларировал около 3,1 млн рублей.

"Сейчас мы работаем над подачей судебного иска. Наша цель – максимально подробно рассказать общественности о махинациях с ДЭГ в ходе рассмотрения дела. У нас много планов на ближайшее будущее, скоро мы про них расскажем", - написал Лобанов в своем Twitter.

РИА "Новости" со ссылкой на московское отделение КПРФ сообщает, что партия коллективно подаст иски от 14 кандидатов на результаты дистанционного голосования во вторник, 28 сентября.

КПРФ выступает против результатов дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму. 25 сентября сторонники партии вышли на встречу депутатов с избирателями в Москве на Пушкинской площади. Акция продлилась чуть менее часа. Мэрия, МВД и московская прокуратура заявляли о незаконности акции, публикуя предостережения об ответственности за участие в ней.