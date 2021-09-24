Мэрия Москвы, МВД и прокуратура призвали воздержаться от встречи с депутатами от КПРФ

Департамент безопасности мэрии Москвы заявил, что планируемая депутатами от КПРФ встреча с избирателями не соответствует закону, передает РИА "Новости". Мэрия призвала воздержаться от ее проведения, а граждан - от участия в ней.

Тем временем МВД и прокуратура Москвы опубликовали заявления с предупреждениями об ответственности за участие в несогласованных акциях. Эти заявления появились в связи "с распространением в сети интернет призывов к участию в несанкционированных акциях 25 сентября на территории Москвы". В МВД заявили, что 20 сентября из-за несогласованной акции КПРФ к ответственности привлекли уже 30 граждан, и "комплекс мероприятий направленный на установление личностей участников продолжается". В прокуратуре сообщили, что шестерым людям вынесены предостережения из-за призывов к участию в акции.

Участников акции 20 сентября начали задерживать спустя несколько дней. Напомним, они выступали против фальсификаций результатов голосования — в том числе дистанционного электронного голосования: после публикации его результатов оппозиция, уверенно выигрывавшая в ряде округов Москвы, резко сдала свои позиции.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры уведомлял редакцию сайта КПРФ о требовании удалить анонс народного схода 25 сентября. После этого релиз был удален, а вместо него опубликован анонс встречи с депутатами от партии в том же месте в то же время.