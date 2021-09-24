Роскомнадзор пригрозил КПРФ блокировкой сайта из-за анонса "народного схода" после выборов

Роскомнадзор направил представителям сайта КПРФ уведомление о возможной блокировке из-за анонса народного схода на Пушкинской площади 25 сентября, сообщил в телеграм-канале секретарь ЦК партии Сергей Обухов.

В приложенном им документе говорится, что удалить анонс требует Генпрокуратура. Ведомство сочло этот пост "призывом к участию в несогласованном массовом мероприятии протестного характера", который содержит "цель возбуждения протестной активности".

Сейчас на сайте КПРФ вместо сообщения о "народном сходе" 25 сентября в Москве размещен анонс о "встрече с депутатами" от партии по итогам выборов на том же месте.

Ранее, 20 сентября, КПРФ уже провела поствыборный митинг. Собравшиеся протестовали против фальсификаций результатов голосования — в том числе дистанционного электронного голосования: после публикации его результатов оппозиция, уверенно выигрывавшая в ряде округов Москвы, резко сдала свои позиции. 23 сентября полиция задержала нескольких участников.