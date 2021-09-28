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Экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина приговорили к 12 годам колонии за хищение денег

фото ЗакС политика Экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина приговорили к 12 годам колонии за хищение денег

Вахитовский суд Казани приговорил бывшего депутата Госсовета Татарстана, экс-председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина к 12 годам колонии по делу о хищении, сообщают представители суда.

Мусин признан виновным по шести эпизодам по ч. 1, ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребления полномочиями). Его обвиняли в том, что банк в 2015-2016 годах выдавал кредиты компаниям, которые были подконтрольны его руководству.

Мусин будет отбывать назначенный ему срок в колонии общего режима. Его лишили права работать на руководящих постах в коммерческих организациях на три года, лишили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а также медали Татарстана "За доблестный труд" и почетного звания "Заслуженный экономист Республики Татарстан".

Также суд частично удовлетворил гражданский иск ГК "Агентство по страхованию вкладов". Теперь Мусин должен возместить материальный ущерб в 23,3 млн рублей. При этом без рассмотрения оставили требования о взыскании ссудной задолженности по нескольким кредитным договорам, ссудной задолженности и процентов за пользование кредитом.

Татфондбанк в 2017 году лишился лицензии Центробанка, в тот же день Следственный комитет объявил о задержании Мусина и о возбуждении дела в его отношении. Вкладчики Татфондбанка после этих новостей выходили на акции протеста, в том числе на Красной площади в Москве, и пытались взять штурмом правительство Татарстана.


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