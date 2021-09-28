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Новости 19:48

Станция метро "Зенит" прекратит работать по будним дням с 1 октября

фото ЗакС политика Станция метро "Зенит" прекратит работать по будним дням с 1 октября

Станция метро "Зенит" на Крестовском острове будет закрыта по будним дням с 1 октября, сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Оба вестибюля станции будут открыты лишь в дни спортивных и культурно-массовых мероприятий на стадионе "Газпром Арена". Второй вестибюль "Зенита" будет работать в выходные и праздничные дни.

Такое решение в метрополитене объяснили маленьким пассажиропотоком, передает "Бумага". Ежедневно станция принимала 10 тысяч пассажиров: это больше, чем у "Обухово" (9 тысяч в день), "Шушар" (8 тысяч в день) и "Волковской" (5 тысяч в день). Для сравнения: станцией метро "Девяткино" ежедневно пользуются порядка 70 тысяч петербуржцев.

Станция "Зенит" открылась для пассажиров в июне 2021 года. Это переименованная "Новокрестовская". Она перестала работать в 2020 году после того, как пассажиропоток уменьшился после введения в Петербурге ограничений из-за эпидемии коронавируса. С лета 2020 года там проводился ремонт, который затянулся на год. 


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