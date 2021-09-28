Мундепа МО "Светлановское" Мазурика лишили мандата за неизвестные ошибки в декларации

Депутаты муниципального совета МО "Светлановское" 28 сентября проголосовали за досрочное прекращение полномочий своего коллеги-самовыдвиженца Юрия Мазурика, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Поводом для решения стало обращение губернатора Александра Беглова, который указал на якобы обнаруженные несоответствия в декларации о доходах и имуществе мундепа.

Мазурик считает, что его декларацию подменили. Он заявил, что давно заполняет отчеты за себя и помогает делать это другим членам совета, но претензии возникли только к нему. Депутат не знает, какие именно нарушения нашли в его документах. Он сообщил ЗАКС.Ру, что надзорные органы вовсе не могли найти несоответствия, так как никогда не запрашивали его сведения об имуществе и доходах для проверки. Не знали, какие именно нарушения вменяли коллеге, и другие члены совета. Глава "Светлановского" Янина Евстафьева в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что у нее не может быть доступа к персональным данным депутата.

Представитель "Справедливой России" Андрей Роганков предложил запросить подробную информацию о найденных ошибках в аппарате губернатора, но совет не поддержал такую инициативу.

За решение о прекращении полномочий проголосовали 10 из 16 депутатов.

Ранее Мазурик нашел на сайте Минюста нормативно-правовые акты, которые, по его убеждению, советом не принимались. Среди принятых документов обнаружился бюджет округа на 2021 год и регламент МО. По словам мундепа, при голосовании за эти проекты не было достаточных голосов за. Мазурик обратился в полицию с требованием возбудить дело о подлоге, но там не стали возбуждать уголовное дело.

Напомним, единороссы проиграли выборы в местный совет МО "Светлановское" в 2019 году. Большинство мест здесь получили представители оппозиционных партий и самовыдвиженцы из команды "Наш дом - Светлановское", которых поддержало "Умное голосование". Однако в дальнейшем в их рядах случился раскол. Наиболее оппозиционные депутаты, в число которых входил Мазурик, обвиняли самовыдвиженку Евстафьеву и отдельных представителей КПРФ в связях с районной администрацией.

Константин Леньков