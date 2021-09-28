"Единая Россия" выдвинет Бельского на должность спикера Заксобрания Петербурга

Президиум регионального политсовета партии "Единая Россия" вечером 28 сентября предложил кандидатуру Александра Бельского на пост председателя парламента Петербурга седьмого созыва, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе партии.

"Уверен, что наша дальнейшая работа будет строиться, учитывая все традиции, которые заложены в "Единой Россией" в Санкт-Петербурге", - прокомментировал это решение Бельский.

Андрея Кутепова генеральному совету ЕР предложат наделить полномочиями сенатора Российской Федерации. Он представлял Заксобрание Петербурга в Совфеде и в прошлом созыве.

Руководителем фракции единороссов в ЗакСе избрали Павла Крупника.

Кроме того, принято решение выдвинуть на должность вице-спикера ЗакСа Николая Бондаренко.

До своего избрания в городской парламент Бельский и Бондаренко работали вице-губернаторами Петербурга.