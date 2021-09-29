Чебыкин стал председателем счетной комиссии ЗакСа

Депутата от "Единой России" Константина Чебыкина избрали председателем счетной комиссии седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга. Голосование состоялось на первом заседании 29 сентября.

Кандидатуру Чебыкина поддержали 39 депутатов, против проголосовали восемь, еще один воздержался.

Также в комиссию вошли Александр Ходосок, Юрий Гладунов (оба - "Единая Россия"), Дмитрий Павлов ("Новые люди") и Андрей Малков (ЛДПР).

Фракция "Яблоко" предложила включить в состав и своего представителя Бориса Вишневского. Но его кандидатуру поддержали только 11 парламентариев.

Сергей Еремеев