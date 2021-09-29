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Новости 10:48

Расследование об отравлении Навального получило премию "Эмми" за репортаж в новостях

фото ЗакС политика Расследование об отравлении Навального получило премию "Эмми" за репортаж в новостях

Расследование об отравлении Алексея Навального, которое совместно провели CNN, The Insider*, Bellingcat и Der Spiegel, стало лауреатом престижной американской телевизионной премии "Эмми" в номинации "Репортаж-расследование в новостной программе", об этом сообщается в Twitter премии.

Награду получил сюжет об итогах расследования, который показал CNN в своем эфире. В декабре издания опубликовали имена возможных сотрудников ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению Навального.

Напомним, в августе 2020 года Навальный впал в кому: ему стало плохо при перелете из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился в Омске. Двое суток он находился в больнице Омска, сначала его отказались транспортировать в клинику в Германии, но затем дали разрешение, и 22 августа Навального перевезли в Берлин.

Политик провел в коме три недели. Эксперы нескольких европейских лабораторий, в том числе специалисты ОЗХО, нашли в анализах Навального следы яда, который может быть новой разновидностью "Новичка". Российская сторона отрицает возможность отравления Навального и отказывается возбуждать уголовное дело.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов


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