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Новости 11:51

Александр Бельский избран спикером Заксобрания Петербурга

фото ЗакС политика Александр Бельский избран спикером Заксобрания Петербурга

Председателем Заксобрания Петербурга седьмого созыва избрали депутата от "Единой России", бывшего вице-губернатора Александра Бельского, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Голосование проходило тайно. Кандидатуру Бельского поддержали 40 из 49 присутствовавших депутатов. 

Фракция "Яблоко" выдвинула на эту должность бывшего регионального омбудсмена Александра Шишлова, КПРФ - бывшего депутата МО "Коломяги" Вячеслава Бороденчика.  За Шишлова проголосовали три депутата, за Бороденчика - шесть. 

Первое заседание нового созыва ЗакСа открыл старейший депутат, член фракции КПРФ Борис Зверев. Перед парламентом выступил губернатор Александр Беглов.

Сергей Еремеев


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