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На должность спикера ЗакСа выдвинули кандидатуры Бельского, Шишлова и Бороденчика

фото ЗакС политика На должность спикера ЗакСа выдвинули кандидатуры Бельского, Шишлова и Бороденчика

На пост председателя нового созыва Законодательного собрания Петербурга на первом заседании 29 сентября выдвинули троих претендентов.

"Единая Россия" представила кандидатуру бывшего вице-губернатора Петербурга Александра Бельского. Руководитель фракции Павел Крупник отметил большой опыт своего однопартийца. 

КПРФ выдвинула своего депутата Вячеслава Бороденчика, экс-депутата МО "Коломяги". Лидер фракции коммунистов Роман Кононенко отметил, что на выборах многие видели в КПРФ альтернативу "коллективной партии власти", а при выборе спикера эта альтернатива – их представитель. 

Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский назвал своего коллегу, бывшего омбудсмена Петербурга Александра Шишлова одним из самых опытных политиков страны. Он отметил дипломатические качества депутата, назвав его исключительно умным и ответственным человеком, и заявил, что парламенту нужен именно такой спикер.

Сергей Еремеев


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